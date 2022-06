KLÕPSUD ⟩ Kauksi rannavalve hämmeldunud: nii metsikut rahvamassi pole varem olnudki

Peipsi järve üks tuntumaid ja ilusamaid randu asub Kauksis, Ida-Viru maakonnas. «Kauksi rannas oli rekordarv rahvast. Parkimiskohta pole,» teatas Elu24 lugeja Maria toimetusele. «Rääkisin rannavalvega ning sain teada, et nii metsikut rahvamassi pole varem olnudki. Kõik parklad on täis,» ütles naine. Veel torkas Mariale silma see, et kalaputkadest oli lõunaajaks latikas juba otsas.

Kalakiosk Peipsi ääres. Foto: Erakogu

«Kuigi Peipsi äär on kalaputkasid täis, siis on latikast kioskid juba tühjaks ostetud,» tõdes ta. «Suur rahvamass ikka möllab siinkandis ka.»

Kalakiosk Kauksis. Foto: Erakogu

Kala hinnad on kõrged

Nagu kõik hinnad, on tõusnud ka kala hind. Kui 2019. aastal võis latikat osta kilohinnaga 5 eurot, siis praegu on latika kilo hind 7–8 eurot. Ahven maksab 10 eur/kg, koha hind on 12 eur/kg, siig maksab 12 eur/kg. Külmsuitsu latikat saab 7,90 euro eest. Külmsuitsu ahvena eest tuleb välja käia aga 10,90. Kuumsuitsu angerja hind on eriti krõbe – 35 eurot. Kuivatatud Peipsi tint maksab 2,50 eur/kg.

Kalamüük Peipsi äärses kioskis. Foto: Erakogu

Lisaks kalale läheb hästi müügiks ka värske kurk. Aiasaadusi müünud proua tõdes, et kurki on vähe ja peaaegu kõik on lõunaks juba otsas. «Kui ilm on ilus, siis meil kaup lendab,» ütleb proua.

Aiasaadusi müüv Kauksi proua. Foto: Erakogu

Millises rannas on kõige rohkem rahvast?

Sellest, mis toimub Eestimaa erinevates randades, saab ülevaate rannakaameratest. Vaata Tallinna randades toimuvat reaalajas SIIN ja Pärnu, Narva jt randu SIIN.

Veetemperatuuridest saab infot SIIN.