NÜÜD KINDEL ⟩ Järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlus ei toimu Ukrainas

25. juunil Eurovisiooni lauluvõistluse ametlikul veebilehel eurovisionworld.com värskendatud info kohaselt on Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) lõplikult otsustanud, et Ukrainas vältava sõja tõttu ei ole 2023. aasta lauluvõistlust võimalik Ukrainas korraldada.

Eelkõige on langetatud otsuse taga EBU kohustus tagada kõigi üritusel töötavate ja osalevate inimeste ohutus ja turvalisus, mille planeerimisega korraldajariigis tuleb alustada esimesel võimalusel.

«Eurovisiooni lauluvõistluse korraldamisega on seotud vähemalt 10 000 inimest ning pealtvaatajateks oodatakse veel vähemalt 30 000 fänni üle maailma. Nende heaolu on meie peamine mure,» rõhutab EBU oma värskes teates.

Järelduste tegemisel ja otsuse langetamisel võeti aluseks seegi, et praeguse seisuga ei toimu Ukrainas 2023. aastal ühtegi rahvusvahelist suurkontserti.

Läbirääkimisi järgmise aasta korraldajamaa osas on EBU alustanud Suurbritanniaga, kuna just Suurbritannia saavutas maikuus Torinos toimunud lauluvõistlusel teise koha.

Mai keskel teatas EBU, et võistluse korraldamine Ukrainas pole võimalik. «Arvestades jätkuvat sõda, mis puhkes pärast Venemaa sissetungi selle aasta võitjariiki, on EBU võtnud aega, et teha põhjalik hinnang nii ohutuse kui turvalisuse osas,» vahendati pressiteates.