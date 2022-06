Tšehhi toidupoodi sattus lisaks tellitud kaubale 840 kilo kokaiini

Ühe Tšehhi toidupoe töötajad leidsid neile kaubana toodud banaanikastide seest 840 kilo kokaiini, mille väärtuseks on ligi 80 miljonit eurot. Kokaiin saabus toidupoodi 10. juunil. Arvatakse, et kokaiin pärineb Kesk-Ameerikast ning et see sattus toidupoodi kogemata, vahendab The Guardian.