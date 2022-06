NÄDALAPROGNOOS ⟩ Sel nädalal satuvad teele tulevikuga seotud märgid ja inimesed

Neljapäeval on Päike trigoonis Saturniga ja kvadraadis Neptuuniga. See on tõeline illusioonide murdmise päev ning positiivne on see, et illusiooni taga on ootamas uus stabiilne reaalsus – olukorra paranemine on vägagi võimalik. Need seisud kutsuvad inimesi sõltuvustest ja halbadest harjumustest lahti laskma ning oma reaalsuse eest vastutust võtma. On aeg vabaneda tühjast vahust ja luua asemele tugev alus. Mida realistlikum ja vastutustundlikum nüüd oled, seda rohkem satud universumi soosingusse. See on väga arendav päev.

Laupäeval-pühapäeval liigub Veenus kvadraadis Saturniga, mis viitab, et vastutustundlikkus on viinud liigse kriitikani. Võimalik, et nüüd tulevad nähtavale just need osad endast, mida me pole ise omaks võtnud, aga meile paistab, et just teised ei hinda meid või hoopiski tõrjuvad. See seis toob kaasa teatava isolatsiooni, mil on raskem teistega sidet luua. Suhetes on see päev raskem, tuleb olla lihtsalt kannatlik ja ajutist külmust mitte isiklikult võtta.

Pühapäeval on Veenus ka sekstiilis Neptuuniga ning Päike teeb kvinkunksi Pluutoga. Süda on taas pehmenemas, kuid siin leiab aset mingi veider ebakõla seoses oma isikliku jõu väljendamisega. Justkui kardetakse, et see riivab kedagi, ent siis ei olda jälle aus iseendaga. See hõõrdumine on tajutav eelkõige iseenda sees, mis tekitab veidi ebamugavust ja rahutust. Küsimus on, kuidas väljendada end ausalt ja täies jõus nii, et see kedagi ei riivaks. See päev võib ka tuua kaasa olulist sisemist kasvu, mida esialgu tajutakse ebamugavusena.