TÄISKUU HOROSKOOP ⟩ Superkuu kingib võtme tulevikku ja on sügavalt õpetlik

Tänasel täiskuul on mitu nime ja tegu on tõepoolest pigem heaendelise ja kerge kui väga raske ja ohtliku täiskuuga. Kuna Kuu asub oma orbiidil nüüd Maale võimalikult lähedal, sirab see meil taevas suurema ja kirkamana kui tavaliselt ning kannab ka superkuu nimetust.

Mis on superkuu?

See on Kuu asetus oma perigeel ehk orbiidi piirkonnas, kus Kuu asub Maale kõige lähemal (Kuu apogee on seevastu Maast kõige kaugem punkt Kuu orbiidil). Astronoom Richard Nolle definitsiooni järgi on superkuu noor- või täiskuu, mis ilmneb, kui Kuu on oma kõige Maa-lähedasemal punktil või sellele väga lähedal (90 protsendi sees). Astronoom Fred Espenaki definitsiooni järgi võetakse arvutustel arvesse iga käimasoleva kuu perigeed ja apogeed.