Netipetturisse armunud ja kogu oma varast ilma jäänud Soome vanaproua sai süüdistuse rahapesus

Loo sündmused said alguse 2016. aastal, kui üks Soome proua sai Facebookis sõbrakutse isikult nimega Steve Allen. Pildi järgi oli mees sõjaväelane, mis naises usaldust tekitas. Proua saatis mehele mitme kuu jooksul raha, enne kui taipas, et tegemist on petturiga.