VIDEO ⟩ Justin Bieber avaldab üksikasju oma painava haiguse kohta

Kanada laulja Justin Bieber (28) räägib TikToki videos keerulisest haigusest, millega tal võidelda tuleb. Bieber tegi selle video, et fännidele teada anda põhjustest, miks ta peab kontserdid katkestama.

Videost selgub, et Bieberil on Ramsay-Hunti sündroom, mida iseloomustab näiteks intensiivne kõrvavalu, püsiv või mööduv näonärvi halvatus ning mitmed teised tülikad sümptomid. Bieber räägib, et üks tema näopool on halvatud ning ta ei saa selle näopoolega naeratada ega ühte silma pilgutada.

«Nendele, kes on pahased, et järgmised kontserdid ära jäävad, tahan öelda, et ma ei ole füüsiliselt võimeline lavale tulema. Olukord on päris tõsine nagu näete. Ma soovin, et see poleks nii, kuid pean hoo maha võtma,» ütleb muusik, kelle abikaasa Hailey Bieber samuti tervisemuredega maadleb. Loe rohkem SIIN.

«Loodan, et te mõistate,» sõnab Bieber. «Pean puhkama ja rahulikult olema, et oma vorm taastada, et teha seda, milleks olen loodud. Pean oma näo normaalseks tagasi saama. Pole teada, kaua aega see võtab,» ütleb staar. «Ühel hetkel saab kõik korda. Ju on sellel mingi põhjus, miks asjad praegu nii on.»

Bieber ütleb, et kavatseb puhata ja et armastab oma fänne ning tänab neid kannatlikkuse ja mõistmise eest.