Hailey Bieber räägib suu puhtaks: mul tekkis ühe näopoole halvatus ja ma ei saanud sõnagi suust

Ehkki üldsus teadis, et Haileyga on üldjoontes hästi ja tema elule ohtu pole, kattis suur saladuseloor seda, mis noorel naisel siiski täpsemalt juhtus. 25-aastane Hailey postitas oma YouTube'i kanalile selgitava video pealkirjaga «Räägin oma loo». Ta sõnas, et teeb video selleks, et saakski rääkida oma lugu enda sõnadega.