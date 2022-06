LIIGA JÕHKER, ET TÕSI OLLA ⟩ Mees viis naise ehted pandimajja ja naine lõi talle selle eest käärid südamesse

Täna mõisteti Harju maakohtus süüdi 53-aastane Riina Valk selle eest, et ta tappis kääridega oma 48-aastase elukaaslase. Jõhkra teo eest sai ta karistuseks kaheksa aastat vabadusekaotust. Kuigi prokuratuur nõudis naisele karistuseks üheksat aastat vangistust, leidis Harju maakohus, et esimest korda kohtu all olevale naisele nii karmi karistust siiski välja ei mõisteta.