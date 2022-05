Soome räppar mõisteti 10 aastaks trellide taha

Soome räppari Milan Jaff värskeimat muusikavideo on Youtube'is vaadatud üle 700 000 korra.

Soome räppar Milan Jaff mõisteti teisipäeval kümneks aastaks trellide taha. 22-aastane on kohtu silmis süüdi mitmes kuriteos, mis on seotud kahe tänavajõugu omavahelise tüliga. Jaff ise on ühe jõugu juhtfiguur.