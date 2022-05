Fitnessikaunitar Kaisa Kuusnõmm võitlusest ärevusega: kardan tulevikku ja enda mõtteid

Kaisa Kuusnõmm avaldab ühismeedias, et tema elus on päevi, kus ta kõik on täiega zen, kuid paraku esineb ka päevi, kui ta meenutab endale väikest paanikas tüdrukut.

«On päevi nagu täna, kus hommikul ärgates juba on ärevus. Kus sõna otseses mõttes on verdtarretav hirm peal ja kuidas iganes ma üritan enda mõtteid suunata - nad ei lähe sinna. Keelduvad. Täiesti!» tunnistab naine Instagramis.

«Täna olen siis see väike tüdruk, paanikas tüdruk. Kardan tulevikku ja kardan enda mõtteid. Olen ärev ja katki. Poen teki alla ja ootan, et mind keegi päästaks, aga elus saame me päästa ennast ainult ise. Ja kui ma tahan, et midagi muutuks, pean mina selle muutuse tegema,» tunnistab ta. «Huvitav, mõtled küll, et nüüd oled nii suur ja tark juba, no ei ole ikka midagi! Ikkagi seesama väike tüdruk, igavesti ja alati.»