FOTOD ⟩ Meghan Markle käis ootamatult Texase koolitulistamise ohvreid mälestamas

Sussexi hertsoginna pressiesindaja sõnul võttis Meghan reisi Uvalde mälestusmärgi juurde ette kui tavaline ema, et leinavale kogukonnale isiklikult kaastunnet ja toetust avaldada.

Ameerika Ühendriikides Texases Uvalde põhikoolis leidis 24. mail aset koolitulistamine, milles kohalike võimude teatel kaotas elu vähemalt 19 last ja kaks täiskasvanut. Üks täiskasvanutest oli õpetaja ja teine kooli valvanud politseinik.

Uudistekanali CNN andmetel oli tulistaja 18-aastane Salvador Ramos, kes õppis Uvalde keskkoolis. Ramos saatis klassikaaslastele relvafotosid ja kui nad küsisid, et miks ta seda teeb ja kas tal on relvad, vastas noormees, et nad ei peaks muretsema.