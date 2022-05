FOTOD JA VIDEO ⟩ 18-aastane noormees avas Texase koolis tule, hukkus vähemalt 19 last ja kaks täiskasvanut

Uudistekanali CNN andmetel oli tulistaja 18-aastane Salvador Ramos, kes õppis Uvalde keskkoolis. Ramos saatis klassikaaslastele relvafotosid ja kui nad küsisid, et miks ta seda teeb ja kas tal on relvad, vastas noormees, et nad ei peaks muretsema.

Uurijate andmetel on see salapärane isik naissoost ja Ramos teatas talle, et tal on saladus, mis saab varsti ilmsiks. Nad arvavad, et saladus oligi see, et ta läks kooli tulistama.