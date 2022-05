Kolmeaastase lapse ema: võhivõõras raevunud naine lükkas mu lapse nähes perroonilt rööbastele

Ometigi pakkus naisele just Liina miskipärast huvi ning suundus teda kõnetama. «Antud naine astus meie ette ja rääkis meiega arusaamatult venekeeles. Vastasin viisakalt, et vabandust ma tõesti ei saa aru. Ma jõudsin vist vaid selja korraks keerata,kui ta mu perroonilt alla lükkas. Jah, loete õigesti. Ta lükkas mu jõuga rongiteele,» kirjutab ta oma emotsioonidest seoses toimunud intsidendiga.

Õnneks suutis Liina kukkuda nii, et ta jäi püsti ning rongi parasjagu tulemas ei olnud. «Uskuge mind, see viha selle inimese silmis ja see raev... Ta oleks mu sinna liikuva rongi ette ka lükanud,» mõlgub tema peas mõte, et asjad oleks võinud hullemini minna.