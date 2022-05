Ameerika kõige traagilisemad koolitulistamised

Enne traagilist päeva kestva nädala teisipäeval oli USA-s sel aastal aset leidnud 26 koolitulistamist, mis lõppesid vigastuste või surmaga, vahendab USA Today . Kõige suurema ohvrite arvuga koolitulistamisest on möödas kõigest kümme aastat, vahendab star-telegram.com .

Viie kõige traagilisema USA koolitulistamise nimistust leiab kaks juhtunut, mis leidsid aset Texase osariigis. Neist esimene leidis aset neli aastat tagasi Santa Fe keskkoolis, kus suri kaheksa õpilast ja kaks õpetajat. Vigastada said kolmteist inimest.

Selle taga oli kooli üks vanema astme õpilane, 17-aastane Dimitrios Pagourtzis. Mõned päevad hiljem spekuleeriti, et Pagourtzise teo põhjuseks oli murtud süda , sest tema üks ohvritest oli tüdruk, kes tõrjus poisi lähenemiskatseid mitu kuud.

Tulistajateks olid kooli 12. klassi õpilased, 18-aastane Eric Harris ja 17-aastane Dylan Klebold. Poisid paigaldasid kooli ka kodus valmistatud pommid, mis ei plahvatanud. Nende motiiv on ebatäpne, kuid on teada, et nad plaanisid tehtut vähemalt aasta.