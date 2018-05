Texase koolitulistamise põhjustas murtud süda?

Oma tütre, 16-aastase Shana Fisheri kaotanud Sadie Rodriguez sõnas meediale, et ta tütar oli poisi lähenemiskatsetest tüdinenud ja ütles kaasõpilaste ees, et ta ei soovi Pagourtzisega koos olla.

USA meedia teatel kasutas Pagourtzis kahte relva, millest tulistas nii õpilasi kui õpetajaid. Lisaks kümnele hukkunule sai 13 õpilast haavata, neist kahe seisund on kriitiline. Üks raskelt kannatada saanutest on endine politseinik John Barnes, kes töötab kooli turvamehena.

Deedra Van Ness sõnas, et ta tütar Isabelle Laymance jäi ellu, kuna jõudis end õigel ajal klassitruumis olevasse kappi peita. Van Ness lisas, et ta tütar kuulis, kuidas vihane tulistaja oli end karjumisega veelgi vihasemaks ajanud ja tulistanud.

Santa Fe politsei ei ole veel teinud ametlikku teadet, mis võis olla tulistamise motiiviks, kuid arvatakse, et selleks võib olla murtud süda, kuna tüdruk poisi lähenemiskatsed tagasi lükkas.

Dimitrios Pagourtzisi advokaat Nicholas Poehl sõnas, et ta klient on napisõnaline ja tasakaalutu.

«Kui me rääkisime, siis aegajalt ta näitas, mis ta sees toimus, kuid siis jäi apaatseks ja nagu ei saanud millestki aru, ka oma teost,» lausus advokaat.

Politseiuurijate teatel sõnas noormees ülekuulamisel, et osasid koolikaaslasi ta säästis, kuna need meeldivad talle ja et nad saaksid teatatad tema teost.