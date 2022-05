GALERII ⟩ Mart Sanderi uue filmi esilinastus meelitas kohale särava seltskonna

Krimidraamas mustlast mängiv ooperilaulja Triin Lellep rääkis Elu24-le antud intervjuus, et tegu on tema esimese pearolliga täispikas mängufilmis. «Varem olin pearollis olnud vaid lühifilmis, kus ei pidanud rääkimagi. Nüüd pidin aga õppima pähe pika stsenaariumi ja kõik inglise keeles, mitme aktsendiga!» nentis ta. «Minu ainuke hirm oligi, et äkki öövõtetel kaob tähelepanu väsimusega. Näiteks läheb tekst meelest ja terve tiim peab minu pikkade monoloogide eksimuste taga ootama. Tegelikkuses olin ma aga teinud nii kõva eeltöö, et oskasin oma teksti unepealt ja vigu ei teinud!»