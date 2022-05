Räppar Gameboy Tetris sõjavastasest petitsioonist: ikka allkirjastan

Gameboy Tetris (kodanikunimega Pavel Botšarov) on Eesti muusik ja raadiosaatejuht, kes on ka tuntud kui räpipundi 5Miinust liige.

1. mail avaldas Elu24 artikli sellest, kes on alla kirjutanud Eesti venelaste algatatud sõjavastasele petitsioonile. «Meie, Eesti venekeelsed elanikud, nii siin sündinud ja kasvanud kui ka hiljuti riiki saabunud, jälgime valu ja õudusega juba teist kuud kestvat Putini režiimi agressiooni Ukraina vastu. Me ei saa mitte mõista, et see kuritegelik sõda heidab paratamatult varju kogu vene rahvale ja vene kultuurile,» kirjutavad petitsiooni algatajad, kelle hulka kuuluvad Aleksander Avramenko (psühholoog), Savva Bõtškov (IT-spetsialist), Ljubov Zahharova (FAS-i aktivist), Mihhail Tamm (füüsik), Artem Tamojan (IT-spetsialist), Nikolai Formozov (bioloog), Marta Hršanovskaja (IT-spetsialist) ja Jevgenia Tširikova (Activatica projektijuht).