Kes on alla kirjutanud Eesti venelaste algatatud sõjavastasele petitsioonile?

Ukraina tank. Pilt on illustreeriv.

Eestis elavad venelased on loonud sõjavastase petitsiooni, millele on alla kirjutanud juba 823 inimest. Kes on allakirjutanute seas? Uurisime ka mõnedelt vene keelt emakeelena kõnelevatelt Riigikogu liikmetelt, mida nad petitsioonist arvavad.