«Kas petturid pääsevadki nii kergelt?» Politsei: võimatu on aidata, kui avaldust ei esitata

«Aprilli alguses sattus mulle Facebookis ette üks kuulutus, kus müüdi just sellist toakiike, nagu mul mõttes oli,» alustab juttu Kaspar, kes seejärel müüjale kirja saatis, et kiik soetada. Müüja vastas kiiresti ja pakkus, et võtku mees veel kaks tükki, nii saab soodsamalt. «Kahte mul vaja ei olnud ja piirdusin ühe kiigega, mis koos postikuluga läks maksma 37 eurot,» märgib Kaspar.