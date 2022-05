Koduaknale Venemaa lipu, Georgi linte ning Z-tähe riputanud lasnamäelane sai karistuseks 13 arestipäeva

Alates Ukraina sõja algusest on ühe Lasnamäel asuva kortermaja aknal nähtud nii rippuvat Venemaa lippu, Georgi linte kui ka klaasile kleebitud Z-tähte, kirjutatakse Põhja prefektuuri Facebooki seinal. Provokatiivsed sümbolid on häirinud mitut kaaskodanikku, kes sellest politseile teada andsid.

Kui patrull möödunud neljapäeval korterit kontrollima läks, oli parasjagu selle aknale kleebitud kiri «З FOR RUƧƧIA». Politseinikud vestlesid teksti kleepinud 48-aastase mehega, kuid ta keeldus probleemist aru saamast ning kirja eemaldamast.

«Eesti on rahumeelne riik ja agressiooni toetaval sümboolikal pole siin kohta — need sümbolid on kaetud süütute ukrainlaste verega,» kommenteeris Elu24-le PPA pressiesindaja Annika Maksimov.