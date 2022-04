Robert Sarv Deppi ja Heardi kohtumenetlusest: võib-olla nad teevad dokumentaali

«R2 hommiku» saatejuht küsis advokaat Robert Sarve käest, et kuidas on võimalik, et praegu käivat Deppi ja Heardi kohtumenetlust saab näha üle maailma otseülekandena. «Võib-olla teevad nad dokumentaali, võib-olla on see suur mõlemapoolne PR-projekt — me ei tea seda tegelikult,» vastas Sarv.

«Eestis on ka esimese astme kuritegude puhul rahvakohtunikud kaasatud ja nad ongi just kaasatud selleks, et lisaks juriidilisele aspektile saaks ka kõrvaltvaataja sissevaadet täiesti tavaliselt inimestelt. Just selle tagamiseks, et ühiskonnahääl jõuaks kohtusaali rohkem kui muidu,» lisas Sarv, et ka Eestis kasutatakse tavainimesi kohtusüsteemis, kuid USA-s on neil palju suurem otsustajaroll.