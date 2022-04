VIDEOD KOHTUSAALIST ⟩ Pidev kaos ja lendavad pudelid: Johnny Depp andis eksnaise vastu šokeeriva tunnistuse

Eksabikaasad Johnny Depp ja Amber Heard olid abielus olnud vaid 15 kuud, kui nad suure tüliga lahku läksid. Nüüd on nad taas kohtus, kus nõuavad teineteiselt laimu eest kümneid miljoneid. Tänaseks on kuulatud mitmeid tunnistusi ja tunnistajapinki on istunud ka Depp isiklikult.