Rahakad puudega inimesed tõmbavad ligi nii «kirikutädisid» kui ka «häid sõpru»

Rahandusministeeriumi 2019. aasta uuringust selgub, et kõik elanikud ei rakenda oma finantsteadmisi pere majandusliku heaolu ja kindlustunde suurendamisel. Pikaajalisi planeerijaid ja investeerijaid on seejuures vaid 12 protsenti elanikkonnast.

Veelgi kurvemaks läheb pilt kahjuks siis, kui rääkida intellektipuudega inimestest. Rääkides nii sotsiaalministeeriumi, erinevate MTÜ-de kui ka kohalike omavalitsuste esindajatega, nendivad kõik, et on probleem – intellektipuudega inimesed kas ei suuda ise oma rahaasjadega toime tulla ning laenavad end krediidiandjate pakutavatest laenudest lõhki või kasutavad neid kavalalt ära «head» sõbrad ja sugulased. Samuti tundub, et iganenud on arusaam, et puudega inimesel on vähe raha.

Eesti puuetega inimeste koja (EPI Koda) tegevjuht Maarja Krais-Leosk ütleb, et olukorrad, kus intellektipuudega inimesi kasutatakse rahaliselt ära, pole kindlasti üksikjuhtumid ning probleem on laiem. Ka Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonna kommunikatsioonispetsialist Rutt Ernits-Sups tõdeb, et selliseid juhtumeid jõuab tõesti aeg-ajalt linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lauale, kuid kuna teema on tundlik ja juhtumid erinevad, siis eraldi ühtegi näidet ta välja tooma ei hakkaks.

Eesti vaimupuudega inimeste tugiliidu juhataja Agne Raudmees võib näiteid tuua veel ja veel. «See on meie jaoks väga aktuaalne, aga see pole ainult laenuvõtmised kiirlaenuandjatelt, see on ka muidugi endiselt üleval, me lihtsalt saame sellega paremini toime tulla. Küll on aga juurde tulnud ka internetipettused, et muudkui intellektipuudega inimesed investeerivad bitcoin'idesse ja kuhu veel. See on lisandunud.»

«Endiselt on väärarvamus, et kui sul on intellektipuue, siis oled automaatselt puuduva teovõimega. Nii see ei ole,» ütleb Raudmees ja lisab, et tugiliidu abiga on saanud väga paljud intellektipuudega inimesed erinevatesse tõmbekeskustesse tööle ning neil on üsna korralik sissetulek. «Ja neil ei ole piiratud teovõimet raha kasutamisel ja mitte kellelgi ei ole juriidilist õigust nende raha kasutamist reguleerida.»

15-aastaseid «hooldajaid» tuli politseiga taga ajada

Raudmees sõnab, et esimesena on puudega inimesed ise need, kes võtavad laenu või oma raha mõtlematult kulutavad. Teisel kohal on sõbrad. «Nii-öelda sõbrad. Nii-öelda normi intellektiga, tihtipeale vaimupuudega inimestest palju nooremad, kel on meri põlvini, 16–18-aastased,» kirjeldab Raudmees puuetega inimeste ärakasutajaid. «Just võitleseime 15-aastaste tüdrukutega, kes siis intellekti- ja füüsilise puudega mehe võtsid enda nii-öelda hoole alla,» räägib ta ja lisab, et alaealised «hooldajad» tahavad sageli ka seda, et vanem puudega inimene neile alkoholi ostaks. «Tihtipeale ajasime siis neid politseiga taga.»