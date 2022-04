Reet Linna ei mõista Anne Veski vaikimist: selle plekkordeni võib seina külge kinni lüüa

Raadio 2 hommikuprogrammis olid külas Reet Linna ja Elina Nechayeva. Lisaks kõigele muule tuli teemaks Ukrainas toimuv ja Anne Veski kõnekas vastus seoses ordeni tagastamisega.

«Ma arvan tegelikult, et mingi seisukoha peab võtma. Praegu on inimesed tohutult haavatavad,» ütles Linna.

Endine välisminister Urmas Reinsalu tegi aprilli alguses üleskutse, et Venemaalt ordeni saanud eestlased need tagastaksid. Õhtuleht võttis ühendust Anne Veskiga, kes sai 2011. aastal Venemaalt Sõpruse ordeni. Küsimuse peale, kas lauljatar plaanib selle tagastada, viskas Veski kõne hargile.

Reet Linna ei mõista kolleegi käitumist

Reet Linna tõdes hommikuprogrammis, et ei mõista Veski vaikimist. «See üks plekkorden... selle võib seina külge kinni lüüa. See tegelikult ei loe ju mitte midagi,» nentis ta. Küsimusele, kas Veski peaks praegu sõna võtma, vastas Linna jaatavalt. «Ta jättis nagu kommenteerimata, ei öelnud üht ega teist. Et seda kõike vältida, peaks seisukoha võtma.»

Reet Linna Foto: Remo Tõnismäe / Postimees

Lisaks Linnale oli saates Elina Nechayeva, kes sattus hiljuti pahameeletormi alla, kui viis saates «Hommik Anuga» küsimusele vastamise asemel jututeema mujale. Loe pikemalt SIIT!

Nechayeva tunnistas raadiosaates, et ei olnud selliseks küsimuseks valmis ja sestap jäi ka täbarasse olukorda. «Ma läksin enda uuest laulust rääkima...» Siiski kinnitas ta, et mõistab Ukrainas toimuva hukka. «Absoluutselt.»

Vene publikuga artistidest rääkides tõdes Linna, et praegu tuleks hoida kodumaa publikut. «Mõistus ütleb, et pigem tuleks hoida seda publikut, kes sul siin on. Ma olen seda meelt, et mingi seisukoht peab olema,» ütles Linna, pöördudes Nechayeva poole. Viimane aga vastas, et võib-olla kõik ei soovi oma mõtteid välja öelda. «Ja neil on selleks tegelikult õigus,» lisas ta.

Elina Nechayeva Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Reet Linna oli kärme vahele segama. «Neil on selleks õigus, aga mõeldes selle peale, mis õudused seal tegelikult toimunud on. Sa oled ise veel nii noor, et sul ei ole veel peret ega lapsi, et meid paneb see teistmoodi mõtlema,» lisas telenägu.