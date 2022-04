Skandaali kistud Elina Nechayeva: kui midagi jääb arusaamatuks, ei ole see piisav põhjus saata surmaähvardusi

Pahameele tormi alla sattunud lauljatar selgitas juhtunut teisipäeval Facebookis, kui kirjutas: «Seoses hiljutises telesaates eetrisse jõudnud lausekatkega on siin-seal avaldatud arvamust, milline on minu seisukoht Ukraina sõja osas. Kinnitan teile, et see on must-valge - loomulikult mõistan ma hukka sõjategevust, Putini režiimi ja terrorit Ukraina rahva vastu.»