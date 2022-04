Värske kaitseliitlane Ott Kiivikas: kui sa tuled siia vastu tahtmist, on iga asi raske

«Sai vastu võetud otsus astuda kaitseliitu, täpsemalt Kalevi malevkonda,» tõdes kulturist Ott Kiivikas 18. aprilli õhtul ETV eetris olnud saates «Ringvaade».

Kuna sõjaväeteenistus jäi mehel omal ajal vahele, tunnistab ta nüüd, et kätte on jõudnud aeg, kus soovib omalt poolt riigikaitsesse panustada. «Selge see, et Ukraina sündmused olid ajendiks! Mina ei ole kindlasti see mees, kes vehkat teeks, ja selleks, et ennast reaalseks sõjaliseks ohuks ette valmistada, soovin nüüd õppida,» ütleb Kiivikas. Ta lisab, et ei läinud kaitseliitu vaid oskusi omandama, vaid vajadusel ka üldfüüsilisest ettevalmistusest teistele oma teadmisi jagama.

Ohtralt varustust

Enne varustuse kättesaamist tuleb mehel tutvuda vara kasutamise lepinguga. Nimekirjas on üle 60 asja, teiste hulgas seljakott, kiiver, kokkupandav labidas, kolm paari erinevast materjalist sokke, katelok, priimus, gaasimask, pealamp, põlve- ja küünarnukikaitsmed ja palju muud.

Ott Kiivikas varustust kätte saamas. Foto: Kuvatõmmis saatest «Ringvaade»

Kui varustus käes, pannakse mees kirja sõdurioskuste kursusele, mis kestab 10–11 nädalavahetust järgneva kümne kuu vältel.

«Sõdurioskuste kursuste vajadus on ootamatult kasvanud,» tõdeb kaitseliidu Kalevi malevkonna pealik Heidi Normet. Ta lisab, et kaitseliiduga liitumise endine kiratsev olukord on kõvasti paranenud. «Ja mitte ainult meeste, vaid ka naiste osas. Tallinna malevasse on avaldusi tulnud neljasaja ringis,» tõdeb Normet.

Relva omamisest ainuüksi pole kasu

«Igaüks peab ise oma koormat kandma,» naljatab Kiivikas täisvarustuses õue astudes ja sellega kükke tehes. «Eks ikka on raske, aga iga asjaga harjub. Kui sa tuled vabatahtlikult, siis sa võtad selle vastu ühe tundega, aga kui sa tuled vägisi, siis on iga väiksem kott ka raske,» arutleb mees.

Kiivikas tegi esimestest emotsioonidest lühikese ülevaate ka oma Instagrami kontole, kus kirjutab: «Mulle piisas ühest päevast, et saada aru, kui palju on meie seas tõelisi kodumaa patrioote, mehi ja naisi, kes oma vabast ajast ja tahtest riigikaitsesse meeletult aega ja teadmisi panustavad. Samuti sai selgeks, et ainuüksi relva omamisest ilma taktikaliste teadmisteta ei ole just palju abi.»

Kolm nädalat tagasi jagas mees muljeid ja fotosid Männiku lasketiirus uutele liitujatele toimunud tutvustavalt ürituselt, kus selgitati kõike kaitseliidu tegevusega seonduvat. «Minu jaoks oli see väga silmi avav ja positiivne, sest arvestatakse väga paindlikult just sinu enda soovidega ja samuti saad oma pädevust, teadmisi ja oskusi just sulle sobivas rollis rakendada. «Kõik metsa ja relvad kätte» ettekujutus sai hoopis teise pildi,» kirjutas Kiivikas ja märkis, et kaitseliitu saab panustada väga erineval moel. «See võiks motiveerida liituma ka neid, kes otse relva alla minna ei soovi.»

Ukraina sündmused ajendavad liituma

Hiljuti astus kaitseliitu ka Pärnu Endla teatri näitleja Märt Avandi. Aprilli alguses kinnitas ta ETV eetris olnud saates «UV faktor», et otsus tuli tema jaoks kergelt ja kaitseliitu astuma ajendas teda, nagu ka paljusid teisi, sõda Ukrainas.