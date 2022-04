Märt Avandi astus kaitseliitu: käed rüpes istuda ja uudiseid vaadata pole tervislik

«Mis puudutab kaitseliitu astumist, siis jah, see on mingisugune väljund, mida ma üritan teha, et tunda end vajalikuna Eesti riigile. Käed rüpes istuda ja uudiseid vaadata pole tervislik,» tunnistab näitleja Märt Avandi.

Märdi abikaasa võttis otsuse suure rõõmuga vastu. «Enda vaimne tervis tuleb kuidagi korras hoida. Kahtlemata, kui sa otsustad midagi teha ühiskonna hüvanguks, siis see aitab ka sind ennast.» Märt võttis ühendust paari tuttavaga, kes juba on kaitseliidus, ning samuti tuttavatega, kes alles plaanivad liitu astuda. «Nii see otsus sündis, ega ta väga keeruline muidugi polnud.»

Näitleja tunnistab, et pole kunagi relva käsitsenud ega ajateenistust läbinud. Ta leiab, et ilmselt seetõttu tuli kaitseliitu astumise otsus veelgi kergemalt. «Tundsin end ikka täiesti kasutuna ja tunnen praegugi, sest olen roheline ja alles alustan,» märgib ta.

Märt Avandi Foto: Tartu Uus Teater

Nüüdseks on Märt kogu varustuse juba kätte saanud. Järgmine samm on baaskursus. Näitleja aga selgitab, et arvestades seda, millega ta tegeleb, on raske leida aega, et kursustel osaleda. «Üldiselt toimuvad need nädalavahetuseti, kuid siis on minusugusel palju tööd. Aga me leiame need ajad, sest kaitseliidu inimesed on paindlikud.»

Märt julgustab teisigi kaitseliiduga ühinema. «Mina ei taha moraali lugeda. Loomulikult kutsun üles kaitseliiduga liituma. Ka neid inimesi, kes leiavad, et nemad kunagi püssi kätte ei võta. Loomulikult ei pea seda tegema, sest kaitseliidus on ka muid valdkondi.»

«Ütleme niimoodi, et kaks ööpäeva metsas ja mina lõppen ära, see olukord pole mulle meelt mööda. Vahet pole, kas sõjaolukorras, kriisiolukorras või ka rahu ajal, kaitseliitu maksab astuda, sest see pole ainult püssi laskmine,» rõhutab Märt, kes on enda sõnul püssi lasknud vaid lasketiirus ühe korra.