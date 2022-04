Suunamudija vabandab Rihanna ja ASAP Rocky kohta algatatud inetu kuulujutu pärast

Elu24 kirjutas laupäeval, et ringleb kuulujutt sellest, kuidas Rihanna on läinud lahku oma kallimast ja lapse isast ASAP Rockyst.

Kuuldused said levida kõigest mõnikümmend tundi ning nüüdseks on sel teemal sõna võtnud Muaddi isiklikult, kes ütles, et juttudel pole absoluutselt mingit alust. Ka Rihanna ja ASAP Rocky lähedane isik sõnas TMZ-ile, et kuulujutud on valed. «Sada protsenti vale! Nendega on kõik hästi!»