KUULUJUTUD ⟩ Kas ASAP Rocky pettis rasedat Rihannat kingadisaineriga?

Nädalapäevad tagasi ilmusid moeajakirjas Vogue imekaunid pildid lõpusirgel rasedast Rihannast. Muuhulgas rääkis naine sellest, et ehkki tema elukaaslane ja lapse isa A$AP Rocky kasvas üles Manhattanlil Harlemis, siis mehe juured ulatuvad Barbadosele — Kariibi mere saareriigile, kust on pärit ka Rihanna. Nüüd on liiklema läinud kuulujutud, et paari suhe on aga karidel.