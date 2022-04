Reede õhtul nabiti pealinnas kinni kaks stardipüstoli «kangelast». Politsei: keeruline on mõista vajadust neid kõigile müüa

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre säutsus reedel Twitteris: «Täna mitmeid teateid linnaruumis stardipüstoliga paugutamise kohta. Väga keeruline on mõista vajadust müüa neid kõikjal ja kõigile.»

Elu24-le täpsustas Tambre, et politsei sai eile kaks väljakutset Põhja-Tallinnast.

«Umbes kella 20.30 paiku teatati, et mees võttis kätte relva ja tulistas õhku. Politseipatrull reageeris kirjeldusele vastavat meest otsima ja veidi hiljem peeti alkoholijoobes olnud isik kinni,» sõnas Tambre.

Põhja prefektuuri operatiivjuht selgitas, et stardipüstolit tohib kasutada ainult selleks ettenähtud kohtades, kuid kindlasti mitte linnaruumis, kus liiguvad teised inimesed.

«Kui inimene kasutab stardipüstolit, tekitades sellega teistes hirmu või teisi ähvardades, siis see on rikkumine, mille eest ta võetakse kriminaalkorras vastutusele. Politsei käsitleb relvaga seotud teateid alati kõrgeima prioriteediga ja reageerib suurte jõududega. Kunagi ei tea pelgalt relva välimuse järgi, kas tegemist on päris tulirelvaga või mitte.»