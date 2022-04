Väärt väimees! Saatejuht Robert Rool aitab müüa tulevase äia masinat

«Äi müüb raketti!» teatab Robert Rool Facebooki tehtud postituses, jagades Seat Exeo müügikuulutust. Tegemist on tema lapseootel kallima Maarja isa autoga, masina hinnaks on märgitud 5900 eurot.

30-aastane Robert ja tema 26-aastane kallim Maarja on koos olnud 2021. aasta algusest. Maarja on pärit Haapsalust ning töötab Põhja-Eesti regionaalhaiglas. Paar ootab oma esimest last.