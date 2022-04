KLÕPS ⟩ Saatejuht Robert Rool tähistab romantilisel reisil kallima sünnipäeva

Robert Rool jagab ühismeedias heatujulist kaadrit kallima sünnipäevast, mis on tõenäoliselt jäädvustatud just Türgis. «Sünnamusid mu kaunitarile!» kirjutab Rool postituses.

«Läheb peoks!» kirjutas Robert veebruari lõpus Instagrami postitatud pildi pealkirjas, avalikustades nii uudise, et saab peatselt isaks! Robert kommenteeris siis Elu24-le, et laps sünnib suvel ja on väga-väga oodatud. «Õnnitlejaid on täna tõesti palju olnud ja oleme kaaslasega selle eest väga tänulikud,» ütles ta.