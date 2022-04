VIDEO ⟩ Ehmatus Tartus: autojuht põrutas ööpimeduses otsa keset sõidurida asetatud takistusele

Kommentaarides spekuleerib üks, et tegemist on «ilmselt tatikate või mõne uue TikToki challenge'iga». Teine aga lisab: «Noortele pakub nalja, meile halvemal juhul raskete tagajärgedega õnnetust!»

Kolmas aga selgitab, et 90-kilomeetrise tunnikiirusega sinna otsa sõites lõhub autol eest plasti ribadeks, ning kirjeldab üht kunagist juhtumit: «Umbes kümmekond aastat tagasi talvel oli Tallinna ringteel, umbes Saku kohal, maas püsti veoki hüdrauliline tungraud... Et oli päevane aeg ja ma ise olin samuti veokiga, õnnestus mul seda õigeaegselt märgata ja pidama saada. Aga silme ette tekkis kole ettekujutus sellest, mis oleks võinud juhtuda sõiduautoga ja öösel... Jah, sellel konkreetsel juhul oli selle sinna tõenäoliselt unustanud mõni rehvi vahetanud kolleeg, aga see ju võimalikke tagajärgi ei muuda. Olgem ettevaatlikud!».

Kommentaaridest selgub, et sarnane postitus on 6. aprillil tehtud ka Facebooki gruppi «Märgatud: ANTSLA'S», milles seisab: «Hei, noored, selline tegu pole aktsepteeritav. Täna õhtul kella 22 paiku Kobelast Antslasse sõites kalmistu teeotsas oli keset teed kahe sõiduvööndi vahele asetatud linna prügikastist pärit metallkorv. Loodan, et need noored suudavad tagantjärele mõelda, et selle prügikasti otsa või selle tõttu kraavi sõita oleks võinud nende endi vanemad või isik, kellel väike laps autos jne.»