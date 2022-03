USA tõsielustaar ja Will Smithi abikaasa saatusekaaslane kiidab näitleja tegu takka

Koomik Chris Rock tegi Oscarite auhinnagalal enne parima dokumentaalfilmi kategooria nominentide nimetamist veidi nalja. Ühes naljas küsis Rock Jada Pinkett Smithilt, millal «G.I. Jane'i» teine osa välja tuleb. Naljaga viitas Rock naise kiilakale peale, mis tuleneb sellest, et Pinkett Smithil on alopeetsia. Nali Smithile korda ei läinud ja muu on ajalugu.