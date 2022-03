Meisterjaani süda valutab: tahaks selle sõja kohta midagi öelda, aga...

Muusik Meisterjaan teatas Instagramis, et mõnikord on tal tunne, et tahaks selle sõja kohta midagi öelda. «Aga kõik tundub kohatu või mõttetu peale ilmselgete asjade, nagu näiteks, et tahaks et see asi ruttu lõpeks. Samas, arvata võib, et see ruttu ei lõpe ja kui kunagi ka lõpeb, lohiseb sest sõjast alguse saanud teo ja tagajärje ahel veel pikalt, enne kui tolmuks muutub,» usub ta.