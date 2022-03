Tartu ühiselamus süttisid riided peegli pinnalt peegeldunud päikesekiirte mõjul

Pilt on illustratiivne.

Kui sageli me mõtleme sellele, et peegli ja päikesekiirte koosmõjul võib meie kodus põleng tekkida? Just nõnda juhtus aga ühes Tartu üliõpilaselamus, kus automaatse tulekahjusignalisatsiooni abil õnnestus suurem tulekahju siiski ära hoida.