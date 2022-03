Kaitseliit hakkas Ukraina toetuseks müüma otsekohese sõnumiga särke

«Ukraina seisab praegu kogu demokraatliku maailma kaitsel ja vajab selleks igakülgset abi!» avaldas kaitseliit oma kodulehel 2. märtsil. Ühtlasi teatati, et kaitseliit on Ukraina toetuseks avanud arvelduskonto, kuhu saab annetusi teha kaitseliidu e-poe kaudu.

Nüüd on e-poodi tekkinud veel üks võimalus, millega igaüks saab Ukrainale toetust avaldada. Nimelt müüb kaitseliit T-särke, millel on vene keeles kirjas legendaarsed sõnad «Vene sõjalaev, käi p***e!».

Need sõnad lausus Ussisaart kaitsnud Ukraina sõdur Vene sõjalaevale. Venemaa vallutas Ussisaare 24. veebruari õhtuks. Sellest saad lähemalt lugeda SIIT.

E-poes on praegu saadaval kolme värvi särgid: punased, sinised ja mustad. Punased on mõeldud vaid naistele. Särkide hind on 15 eurot ja kogu müügitulu läheb Ukraina toetuseks ehk kaitseliidu kontole, kuhu kogutakse raha, mille eest soetatakse eeskätt meditsiinitarvikuid.