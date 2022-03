Prisma toob venekeelse kirjanduse tagasi poelettidele: eri kultuuride ja rahvuste austamine on kõrgel kohal

Kristiina pahameelega nõustusid paljud. Üks neist oli eestivenelane Helen (nimi muudetud, toimetusele teada), kes rõhutas, et ei saa hakata hävitama vene rahvust, kultuuri ja inimesi. «Sõja algatas riigipea, kes on liiga kaua võimul olnud ning kes üritab end ajalukku kirjutada. Me ei tohiks suunata viha meie enda eestivenelaste vastu. Me ei vihka ju venelasi,» selgitas ta.

Nüüd teatab aga Prisma, et on otsustanud ka Venemaa päritolu raamatud riiulitele tagasi tuua. «Oleme teinud oma otsuses Vene päritolu toodete müügi lõpetamise kohta ühe erandi ja see on venekeelsed raamatud. Need jäävad endiselt kauplustesse müügile. Prisma väärtustes on erinevate kultuuride ja rahvuste austamine kõrgel kohal ning seetõttu puudutab erand just raamatuid kui ühtesid kultuuri kandjaid,» sõnab Prisma peremarketi kommunikatsiooni- ja vastutustundliku ettevõtluse juht Kristiina Tamberg.