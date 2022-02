ERR: Eesti ei osale Eurovisioonil, kui Venemaa peaks osalema

«Ilmselgelt on mõeldamatu, et Eesti osaleb Eurovisioonil olukorras, kus Venemaa seal osaleb, aga sel juhul Ukraina mitte. Kuuldavasti on samal seisukohal meie kolleegid teistest Balti riikidest. Jätkame sel teemal suhtlust EBU kui lauluvõistluse korraldajaga,» sõnas Roose .

Korraldajad aga leiavad, et iga-aastane lauluvõistlus on mittepoliitiline kultuuriüritus. «Nii Venemaa kui ka Ukraina on võtnud kohustuse osaleda tänavusel üritusel Torinos ja praegu on maikuus esinema oodata mõlema riigi artiste,» ütleb EBU.