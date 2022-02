Eurovisiooni korraldajad: Venemaa on oodatud lauluvõistlusel osalema

Korraldajad aga leiavad, et iga-aastane lauluvõistlus on mittepoliitiline kultuuriüritus. «Nii Venemaa kui ka Ukraina on võtnud kohustuse osaleda tänavusel üritusel Torinos ja praegu on maikuus esinema oodata mõlema riigi artiste,» ütleb EBU.

«Ma olen Ukraina kodanik ja ma järgin Ukraina seadusi. Ma püüan Ukraina traditsioone ja väärtusi ka maailmaga jagada. Aga see, milliseks see lugu kujunes, pole kaugeltki mitte see, mille oma loosse kirjutasin. Ma olen artist, mitte poliitik. Mul ei ole kampa PR-inimesi, mänedžere ega advokaate, et kõikidele nendele rünnakutele, süüdistustele ja ähvardustele vastu seista. Raske südamega loobun oma osalemisvõimalusest Ukraina esindajana Eurovisiooni lauluvõistlusel. Mul on väga kahju!» kirjutas Pash Instagramis.