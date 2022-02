«Pealtnägija» pani politsei ja meeleavaldajad vastanduma

«Pealtnägija» lahkas koos politseinike ning mõnede meeleavaldustel kinni peetud isikutega viimaseaja sündmusi.

Mõlemad osapooled tõdevad osaliselt, et on teinud oma käitumises vigu, kuid leiavad, et kellegi osas isiklikuks minemine ehk ka politseinike perede kaasamine küberkiusu ei ole eetiline ja õige.

Politseinike sõnul on enamus internetti paisatud videotest meelega tehtud lühemaks, et näidata neid halvas valguses. Näiteks levib meedias video, kus politsei tirib selja tagant inimesi pikali ning teises käes on rihma otsas koer.

Siiski eelnes sellisele politsei teole pika ajaline protsess ning inimeste tirimine oli politseinike sõnul kõige viimane variant. Nimelt transportisid politseinikud autos üht kinnipeetud meeleavaldajat, kelle kaitseks hakkasid teised meeleavaldajad politseibussi liikumist takistama.

Kogu sündmusele järgnes ka politseinike pihta lumepallide loopimine. Kui ühel ametnikul mask eest kukkus ja tema isik tuvastati, tegi poliitik Kalle Grünthal avaliku postituse, kus avaldas ka politsei nime.

Grünthal ise peab antud postitust kiitvaks politseinike suhtes, kuid Põhja prefekt Joosep Kaasiku sõnul oli asi kiitmisest kaugel. Just Grünthali postitus oli see, mida inimesed hakkasid jagama ja kommenteerima ning mille alusel leidsid paljud võimaluse politseinikut niiöelda küberkiusata.

Politsei välijuht Pirko Pärila sõnul on kõik politseinikud inimesed, ka neil on oma pere ning loomulikult ka tunded. Kui algul ajasid kõik sündmused ka tema seest keema, on ta tänaseks õppinud sellest mitte välja tegema ning proovib hoiduda meediasse paisatud moonutatud videote vaatamisest.

