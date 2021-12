Eesti politsei tööpõllule on lisandunud maski- ja koroonapassi vastaste kantseldamine. Valitsuse asemel on just politseinikud need, kes päevast päeva provokaatoritega maid jagavad. Poliitaktivist Elvis Braueri ja teiste koroonasõdalaste videotesse jäänud korrakaitsjatel tuleb seetõttu silmitsi seista lausa tapmisähvardustega. Elu24ga rääkinud politseinikud plaanivad ette võtta kohtutee, et sõimust pääseda.



Koroonasõdalane Elvis Brauer on juba pikemat aega politseiga justkui sõjajalal. Aprillis toimunud «politseiriigi» vastasel meeleavaldusel oli just tema see, kes kongi pisteti. Samuti on ta provotseerinud ja ahistanud meditsiinitöötajaid, kes vaktsineerimist läbi viisid.