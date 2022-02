Kas teadsid? Viis fakti hinnatud Eesti mängufilmide kohta

Filmi rahvusvaheline versioon on kodumaisest 16 minutit lühem. Režissööri sõnul kardeti, et «tundmatu Eesti film tundmatute Eesti näitlejatega» võib välismaal oma 2 tundi ja 45 minutiga liiga pelutav olla. Samas ei jäänud kärpimise tulemusena välja ükski oluline stseen, vaid välja lõigati mõned sekundid siit ja sealt.

Esimene katse Albert Kivikase romaani ekraniseerimiseks tegi Elmo Nüganen juba 1996. aastal, lootes linateosega valmis saada Eesti Vabariigi 80. aastapäevaks 1998. aastal. Rahapuudusel jäi projekt aga toona soiku. 2001. aastal pani Eesti Filmi Sihtasutus filmi valmimisele õla alla ja kinodesse jõudis see novembris 2002. Kuni aastani 2016 hoidis «Nimed marmortahvlil» 168 000 vaatajaga oma käes Eesti kinokülastuse rekordit.

Viimaste aastate üks dokumentalistika tähtteoseid «Fred Jüssi. Olemise ilu» lummas vaatajaid oma esteetilise visuaali ja audioga. Filmis kõlavad loodushelid on Fred Jüssi salvestanud aga juba 70ndatel ja 80ndatel.

«Klassikokkutuleku» esimene film jõudis Eestis ekraanidele 2016. Film on tegelikult Taani samanimelise ja väga eduka filmi korduslavastus. 2015. aastal lavastati mängufilm ka Soomes pealkirjaga «Luokkakokous».

Kõik „Klassikokkutuleku» osad ja rohkem kui 120 teist kodumaist filmi on vaatamiseks Apollo TV filmiriiulil.