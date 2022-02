Lugejad on rääkinud – just need on viis läbi aegade parimat Eesti filmi

Hääletuses osales kokku ligi 5000 inimest, kellest 16 protsenti valis oma lemmikuks Tanel Toomi lavastatud mängufilmi «Tõde ja õigus» . Eesti 100. aastapäevaks valminud linateos on kahtlemata jätnud suure jälje eestlaste südamesse ja Eesti filmimaastikule. Anton Hansen Tammsaare romaani I osal põhinev ekraniseering on läbi aegade vaadatuim film Eestis – see tõi 2019. aastal kinodesse 267 588 külastajat. «Tõde ja õigus» pälvis 2019. aastal ka Aasta Filmi tiitli.

Teisele kohale platseerus seiklusrikas koguperefilm «Eia jõulud Tondikakul» . Samuti Eesti Vabariik 100 programmi raames valminud film võlub sooja ja mõnusa atmosfääriga ning imeliste looduskaadritega. See tõeliselt muinasjutulik teos meenutab, mis on päriselt elus tähtis: pere, armastus ja meid ümbritsev keskkond.

Kui esimese ja teise koha hõivasid uuemad filmid, siis eestlaste südametes on kindel koht ka kodumaisel filmiklassikal. 574 häält sai Elu24 lugejatelt «Siin me oleme» .

«Me oleme Tallinnast, me maksame!» – see Kohviveski surematu lause on ilmselt üks läbi aegade populaarsemaid filmitsitaate. 1978. aastal valminud komöödiafilm viib Tallinna puhkajad Muhumaa kaluritallu, tuues kohalike ellu kaasa pöörasse sündmuste virvarri. Režissöör Ergo Kulla käe all peaks tänavu valmima ka «Siin me oleme» uusversioon – ootame põnevusega!