Alisa Tepljakova on üheksa-aastane tüdruk, kes peaks õppima koolis koos oma eakaaslastega. Ta on oma vanusest hoolimata aga juba Moskva ülikooli üliõpilaste nimekirjas. Alisa isa õpetab teda ja oma teisi lapsi omaloodud kiirendatud õppekava alusel. Mis on sellise kiirustava õppimise hind?