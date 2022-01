Lapsevanemal võib olla suur soov kasvatada oma lapsest imelaps, kuid milline mõju on sellel lapse psüühikale? Üheksa-aastane tüdruk peaks õppima kolmandas klassis. Just nii vana Alisa Tepljakova on aga keskkooli juba lõpetanud ning õpib ülikoolis psühholoogiat.