Kellest saab järgmine kuninganna? Elizabeth II tegi olulise avalduse

Kuninganna Elizabeth II täitub tänavu 70. valitsemisaasta. Sel puhul korraldati pidulik õhtusöök, kus kuninganna avalikustas, et tema suurimaks sooviks on, et tema minia Camilla tunnistatakse täieõiguslikuks kuningannaks, kui poeg Charles'ist saab kuningas, kirjutab DailyMail.

«Kui saabub aeg ja minu poeg Charles'ist saab kuningas, tean, et pakute talle ja tema abikaasale Camillale samasugust toetust nagu mulle, ning mu siiras soov on, et Camillat nimetataks tema enese ustava teenistuse käigus kuninganna-abikaasaks,» sõnas ta oma kõne ajal.

Charles ja Camilla olevat väga liigutatud olnud.

Prints Charles ja Camilla. FOTO: Reuters/ScanPix

95-aastane monarh kummutas ka kuulujutud nagu astuks ta troonilt tagasi, öeldes, et pühendab kogu oma elu rahva teenimisele.

Möödunud aasta novembris kirjutasime, et kuningannal on viimasel ajal olnud terviseprobleeme, mis on ta mitmetest visiitidest eemale jätnud. «Tänan küsimast, ta on hea tervise juures. Samas on ta juba 95-aastane ja selles vanuses ei ole enam nii lihtne, kui varem. Olen 73-aastane ja juba minu vanuses on probleeme,» kommenteeris prints Charles Keenia visiidil ema tervislikku seisundit.

Elizabeth II sai kuningannaks 6. veebruaril 1952 pärast oma isa, kuningas George VI surma, viibides ise sel ajal koos abikaasa prints Philipiga Keenias.