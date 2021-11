73-aastane Charles sõnas kuninganna tervise kohta küsinud ajakirjanikele, et tema emaga on tegelikult kõik korras, teatab news.sky.com.

«Tänan küsimast, ta on hea tervise juures. Samas on ta juba 95-aastane ja selles vanuses ei ole enam nii lihtne, kui varem. Olen 73-aastane ja juba minu vanuses on probleeme,» sõnas prints Charles ajakirjanikele.