Anne Veski sai internetis levivast remiksist teada sõbrannalt: vaatasin siis, et mis asi see veel on...

Esmaspäeval kirjutasime, kuidas Youtube'i on ilmunud lugu, kus on kokku miksitud Anne Veski ja maailmakuulsa metal-bändi System of a Down palad. Üllataval kombel on lugu rahvale peale läinud ja saanud tohutult palju vaatamisi.

Kolmapäevases «Ringvaates» oligi külas Anne Veski, kes kommenteeris, mida ta arvab anonüümse autori loodud remiksist, kus on kokku pandud tema hittlugu «Jätke võtmed väljapoole» ja Ameerika heavy metal'i bändi System of a Down lugu «Chop Suey».

Veski kuulis huvitavast loost, kui sõbranna talle sõnumi saatis. «Küsis, et kuule, kas sa oled näinud... vaatasin siis, et mis asi see veel on.» Talle helistas sama küsimusega veel teisigi tuttavaid ning muidugi saatis Veski ka ise lugu sõpradele laiali. «See oli ootamatult huvitav ja lahe,» kommenteerib primadonna. Ta lisab, et temalt keegi luba küsinud pole, ent ta ei pahanda, et remiks tehti.

Veski ütleb, et ta ei tea, kes selle kokku pani. «Aga see inimene kindlasti räägib eesti keelt,» arvab ta. Reikopi sõnul üritati jälgi ajada ning ta ütles, et video jäljed viivad Mehhikosse.